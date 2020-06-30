Посол Великобритании в Украине: Именно Россия может прекратить войну на Донбассе

Россия продвигает нарратив, что не является стороной конфликта на Донбассе, роль Великобритании и других стран в том, чтобы указывать на эти манипуляции и называть вещи своими именами. Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

В Великобритании хорошо понимают, что на самом деле происходит в ситуации с войной на Донбассе, несмотря на манипуляции России. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

"Именно Россия может прекратить эту войну. Я вижу очень пагубный нарратив, который продвигает Россия, что они не являются стороной конфликта, что они лишь посредник, что это внутренний конфликт. И важная роль Великобритании и других стран в том, чтобы указывать на эти манипуляции и называть вещи своими именами. Мы прекрасно понимаем, что происходит на самом деле", – отметила дипломат.

По ее мнению, прогрессом в выполнении Минских соглашений при президенте Украины Владимире Зеленском стал обмен удерживаемыми лицами.

"Когда вы проводите один, два, три обмена, их важность естественно начинает меняться. Правда, что Минск пытается добиться прогресса, а российская сторона пытается пересмотреть его", – подчеркнула Симмонс.

Она сказала, что "восхищается" вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексеем Резниковым, который, по ее мнению, вкладывает большие усилия в минский процесс.

"Например, меняя состав делегации от Украины, чтобы в нее вошли люди, которые проживали на ныне оккупированной территории, но не получили российских паспортов в рамках так называемой "паспортизации" и могут представлять интересы Украины. И никто не может обвинить украинскую сторону в том, что она не прилагает максимальных усилий в этом процессе", – добавила посол.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.