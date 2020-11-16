Посольство Великобритании в Украине: РФ должна призвать своих марионеток немедленно открыть КПВВ в Счастье и Золотом

Великобритания призвала Россию повлиять на боевиков "ЛНР" в вопросе открытия блокпостов в Счастье и Золотом, которые ранее со своей стороны открыла Украина.

Британские дипломаты призвали РФ содействовать открытию контрольных пунктов въезда / выезда в Золотом и Счастье Луганской области со стороны террористической организации "ЛНР". Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Twitter.

"Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения", – отметили британские дипломаты

Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку. РФ повинна дотриматися своїх зобов'язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування. pic.twitter.com/rTrPNZIo0P — UK in Ukraine (@UKinUkraine) November 16, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В штабе операции Объединенных сил сообщали, что все КПВВ на линии разграничения на Донбассе, в том числе два новых – в Золотом и Счастье, – возобновят работу 10 ноября. Пересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8.00 до 16.00.

Боевики заявили, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий.