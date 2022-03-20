Пожарный автомобиль подорвался в Киевской области, восемь спасателей ранены

"Оккупанты "освободили" службу спасения Киевщины от пожарной автоцистерны. К счастью, никто из ребят не погиб", – говорится в сообщении.

Спасатели ехали с места тушения пожара к месту заправки пожарного автомобиля водой. Взрыв случился на дороге в направлении села Новые Петровцы.

В результате взрыва пострадали восемь сотрудников Вышгородского районного управления ГСЧС.

"Сейчас наши ребята находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Всем была предоставлена необходимая квалифицированная помощь", – говорится в сообщении.

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