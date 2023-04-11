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Правительство запустило программу грантов для ветеранского бизнеса. Кто может их получить?

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Гранты могут получить ветераны или члены их семей
Гранты могут получить ветераны или члены их семей
Фото: depositphotos.com

В рамках проекта "єРобота" в Украине запускают программу грантов для развития или масштабирования бизнеса ветеранов. Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации проинформировала 10 апреля.

Согласно сообщению, ветераны могут получить грант, если: 

  • имеют безупречную деловую репутацию;
  • не имеют долгов перед банком;
  • успешно пройдут собеседование в региональном центре занятости;
  • сведения, которые они укажут в заявлении, пройдут проверку на достоверность.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственный центр занятости, сообщили в Минцифры. 

Есть три вида грантов, которые можно получить в рамках программы: 

  • 250 тыс. грн – подать заявление могут только ветераны, бизнес может быть любой, однако необходимо трудоустроить по меньшей мере одного нового сотрудника;
  • 500 тыс. грн – податься может муж или жена участника или участницы боевых действий, программа покрывает 70% стоимости проекта, а получатель гранта должен создать два рабочих места;
  • 1 млн грн – подать заявление может ветеран – физлицо-предприниматель. Программа покрывает 70% стоимости проекта. Получатель гранта должен создать четыре рабочих места, два из которых должны занять участники боевых действий.

Более детальная информация, а также форма для заявки (к ней нужно прикрепить бизнес-план) – на портале госуслуг "Дія".

Контекст:

В марте конкурсную грантовую программу для ветеранского бизнеса запустили Министерство по делам ветеранов, Украинский ветеранский фонд и благотворительный фонд "МХП – Громаді", прием заявок для участия в ней завершился 10 апреля, победителей планируют назвать в мае.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бизнес, ветераны, гранты, Министерство по делам ветеранов
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