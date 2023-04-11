Правительство запустило программу грантов для ветеранского бизнеса. Кто может их получить?

Гранты могут получить ветераны или члены их семей Фото: depositphotos.com

Согласно сообщению, ветераны могут получить грант, если:

имеют безупречную деловую репутацию;

не имеют долгов перед банком;

успешно пройдут собеседование в региональном центре занятости;

сведения, которые они укажут в заявлении, пройдут проверку на достоверность.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственный центр занятости, сообщили в Минцифры.

Есть три вида грантов, которые можно получить в рамках программы:

250 тыс. грн – подать заявление могут только ветераны, бизнес может быть любой, однако необходимо трудоустроить по меньшей мере одного нового сотрудника;

– подать заявление могут только ветераны, бизнес может быть любой, однако необходимо трудоустроить по меньшей мере одного нового сотрудника; 500 тыс. грн – податься может муж или жена участника или участницы боевых действий, программа покрывает 70% стоимости проекта, а получатель гранта должен создать два рабочих места;

– податься может муж или жена участника или участницы боевых действий, программа покрывает 70% стоимости проекта, а получатель гранта должен создать два рабочих места; 1 млн грн – подать заявление может ветеран – физлицо-предприниматель. Программа покрывает 70% стоимости проекта. Получатель гранта должен создать четыре рабочих места, два из которых должны занять участники боевых действий.

Более детальная информация, а также форма для заявки (к ней нужно прикрепить бизнес-план) – на портале госуслуг "Дія".