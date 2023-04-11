Правительство запустило программу грантов для ветеранского бизнеса. Кто может их получить?

Согласно сообщению, ветераны могут получить грант, если:
- имеют безупречную деловую репутацию;
- не имеют долгов перед банком;
- успешно пройдут собеседование в региональном центре занятости;
- сведения, которые они укажут в заявлении, пройдут проверку на достоверность.
Решение о предоставлении гранта принимает Государственный центр занятости, сообщили в Минцифры.
Есть три вида грантов, которые можно получить в рамках программы:
- 250 тыс. грн – подать заявление могут только ветераны, бизнес может быть любой, однако необходимо трудоустроить по меньшей мере одного нового сотрудника;
- 500 тыс. грн – податься может муж или жена участника или участницы боевых действий, программа покрывает 70% стоимости проекта, а получатель гранта должен создать два рабочих места;
- 1 млн грн – подать заявление может ветеран – физлицо-предприниматель. Программа покрывает 70% стоимости проекта. Получатель гранта должен создать четыре рабочих места, два из которых должны занять участники боевых действий.
Более детальная информация, а также форма для заявки (к ней нужно прикрепить бизнес-план) – на портале госуслуг "Дія".
Контекст:
В марте конкурсную грантовую программу для ветеранского бизнеса запустили Министерство по делам ветеранов, Украинский ветеранский фонд и благотворительный фонд "МХП – Громаді", прием заявок для участия в ней завершился 10 апреля, победителей планируют назвать в мае.