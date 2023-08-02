"Предлагали доставку автомобилей и квадрокоптеров для нужд ВСУ". Нацполиция разоблачила группу, которая обманула волонтеров на 20 млн грн

"Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины. Впрочем, получив подписку за "заказ", который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали, ведь не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих", – сообщили в полиции.

Оперативники отдела противодействия киберпреступлениям в Киевской области совместно с работниками департамента стратегических расследований и следователями Главного следственного управления Нацполиции установили членов преступной группы. Среди них организатор и трое сообщников.

Как установили правоохранители, фигуранты использовали известные торговые площадки для размещения объявлений о продаже легковых автомобилей и квадрокоптеров по заниженным ценам. Их клиентами в основном были военные и волонтеры.

В рамках уголовного производства проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания фигурантов. У них изъяли 43 мобильных телефона, сим-карты, пять ноутбуков, 87 банковских карт и наличные деньги.

Фото: npu.gov.ua

"По предварительной информации, мошенники обманули людей более чем на 20 млн грн", – сообщили в полиции.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, проинформировали в полиции.

"Решается вопрос по избранию фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят оперативные и следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности, и проверяют причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям", – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

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