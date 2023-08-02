ГБР: Военком родом из РФ заставлял солдат вместо службы строить ему дом в Закарпатской области. У него нашли георгиевскую ленту и сообщили о подозрении

Земельный участок под строительство военком приобрел во время действия военного положения, после чего построил на нем частную усадьбу, отметили в Нацполиции Фото: Національна поліція України / Facebook

"Работники ГБР обнаружили, что военный комиссар одного из районов в Закарпатской области, который родился и учился на территории РФ, заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госбюро 1 августа провели обыски на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете фигуранта.

"На строительстве были обнаружены трое солдат, которые выполняли строительные работы. Они уже дают показания следствию. Также во время обысков были изъяты $3,5 тыс., атрибутика РФ (монеты, документы о получении образования в РФ), одежда с эмблемами СССР и РФ, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевская лента", – сказано в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

В ходе следствия правоохранители установили, что земельный участок под строительство военком приобрел во время действия правового режима военного положения, после чего построил на нем частную усадьбу, указывается в Facebook Нацполиции.

"Осознавая возможные последствия своих действий, фигурант оформил недвижимое имущество на близкого родственника", – добавили в полиции.

Правоохранители сообщили военному комиссару о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Отмечается, что ГБР продолжает проверки деятельности военкоматов.

"Текущие результаты проверок свидетельствуют, что некоторые должностные лица военкоматов пренебрегают своими прямыми обязанностями по службе и ради собственной наживы создают предпосылки для вреда национальной безопасности", – резюмировали в госбюро.