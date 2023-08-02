ГБР: Военком родом из РФ заставлял солдат вместо службы строить ему дом в Закарпатской области. У него нашли георгиевскую ленту и сообщили о подозрении

"Работники ГБР обнаружили, что военный комиссар одного из районов в Закарпатской области, который родился и учился на территории РФ, заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госбюро 1 августа провели обыски на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете фигуранта.
"На строительстве были обнаружены трое солдат, которые выполняли строительные работы. Они уже дают показания следствию. Также во время обысков были изъяты $3,5 тыс., атрибутика РФ (монеты, документы о получении образования в РФ), одежда с эмблемами СССР и РФ, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевская лента", – сказано в сообщении.
В ходе следствия правоохранители установили, что земельный участок под строительство военком приобрел во время действия правового режима военного положения, после чего построил на нем частную усадьбу, указывается в Facebook Нацполиции.
"Осознавая возможные последствия своих действий, фигурант оформил недвижимое имущество на близкого родственника", – добавили в полиции.
Правоохранители сообщили военному комиссару о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Отмечается, что ГБР продолжает проверки деятельности военкоматов.
"Текущие результаты проверок свидетельствуют, что некоторые должностные лица военкоматов пренебрегают своими прямыми обязанностями по службе и ради собственной наживы создают предпосылки для вреда национальной безопасности", – резюмировали в госбюро.
На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.
27 июля Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу.
ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро. 21 человеку сообщили о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек.
За месяц проверок военкоматов предварительно установили 11 человек, у которых есть "определенные признаки незаконного обогащения", сообщили 31 июля в Минобороны.
В ОГПУ проинформировали 1 августа, что правоохранители провели почти 100 санкционированных обысков в Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях и Киеве в рамках расследования в уголовном производстве по фактам организации уклонения от призыва на воинскую службу по мобилизации.