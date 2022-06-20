Президент Австрии перед саммитом "Триморья" пообещал "сделать все возможное", чтобы быстрее закончить войну РФ против Украины

"Мы не позволим разделить себя и сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее положить конец российской агрессивной войне и восстановить мир... В эти трудные времена, когда ужасы войны вернулись в Европу, мы вместе", – сказал он.
Ван дер Беллен не уточнил, что именно входит во "все возможное".
Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому, что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.
4 мая в МИД Австрии сообщили, что выделили на гуманитарную помощь Украине "и другим странам, особенно пострадавшим с начала агрессивной войны с Россией" (речь идет, в частности, о Молдове, принявшей значительный поток беженцев), в общей сложности более чем €80 млн.
"Инициатива трех морей" ("Балто-Адриато-Черноморская инициатива", "Триморье") – объединение, включающее 12 стран, которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.
Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, Украина была приглашена на него, но не ответила на приглашение и не стала одной из стран-основательниц. Присоединиться позже она не смогла, потому что государства-участники объединения решили, что участниками смогут быть только члены Европейского Союза, отмечала "Европейская правда" в 2018 году.