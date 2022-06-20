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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Австрии перед саммитом "Триморья" пообещал "сделать все возможное", чтобы быстрее закончить войну РФ против Украины

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Ван дер Беллен заявил о единстве Европы во время российской агрессии в Украине
Ван дер Беллен заявил о единстве Европы во время российской агрессии в Украине
Фото: EPA

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен пообещал от имени Европы "сделать все возможное", чтобы как можно скорее прекратить войну России против Украины. Об этом он заявил 20 июня перед саммитом "Инициативы трех морей" в Риге, пишет издание Oberosterreichisches Volksblatt.

"Мы не позволим разделить себя и сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее положить конец российской агрессивной войне и восстановить мир... В эти трудные времена, когда ужасы войны вернулись в Европу, мы вместе", – сказал он.

Ван дер Беллен не уточнил, что именно входит во "все возможное".

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому, что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

4 мая в МИД Австрии сообщили, что выделили на гуманитарную помощь Украине "и другим странам, особенно пострадавшим с начала агрессивной войны с Россией" (речь идет, в частности, о Молдове, принявшей значительный поток беженцев), в общей сложности более чем €80 млн.

Контекст:

"Инициатива трех морей" ("Балто-Адриато-Черноморская инициатива", "Триморье") объединение, включающее 12 стран, которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. 

Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, Украина была приглашена на него, но не ответила на приглашение и не стала одной из стран-основательниц. Присоединиться позже она не смогла, потому что государства-участники объединения решили, что участниками смогут быть только члены Европейского Союза, отмечала "Европейская правда" в 2018 году. 

Теги: Австрия, Европа, война России против Украины, Александер Ван дер Беллен
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