Президент Австрии перед саммитом "Триморья" пообещал "сделать все возможное", чтобы быстрее закончить войну РФ против Украины

Ван дер Беллен заявил о единстве Европы во время российской агрессии в Украине Фото: EPA

"Мы не позволим разделить себя и сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее положить конец российской агрессивной войне и восстановить мир... В эти трудные времена, когда ужасы войны вернулись в Европу, мы вместе", – сказал он.

Ван дер Беллен не уточнил, что именно входит во "все возможное".

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому, что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

4 мая в МИД Австрии сообщили, что выделили на гуманитарную помощь Украине "и другим странам, особенно пострадавшим с начала агрессивной войны с Россией" (речь идет, в частности, о Молдове, принявшей значительный поток беженцев), в общей сложности более чем €80 млн.