Президент Латвии: У Запада была иллюзия о демократической России

"Если бы они внимательнее посмотрели на то, что произошло с Россией, и лучше это проанализировали, то, конечно, обнаружили бы, что это была их иллюзия, мечта о демократической России. И я думаю, что это причина. Это была халатность, я бы сказал", – заявил он.

Он отметил, что страны Балтии и Польша предупреждали другие западные страны об опасности со стороны России, но для них это была неудобная тема.

"Сон был более комфортным, чем восприятие горькой действительности", – сказал Левитс.

По его словам, когда агрессия началась в 2008 году в Грузии, и страны Балтии отреагировали незамедлительно.

"Наши президенты ездили тогда в Тбилиси, потому что мы знаем, что это значит, когда Россия нападает на страну. Но реакция остальной Европы была относительно слабой, и это привело россиян к выводу: "Запад слаб. Значит, мы можем пойти дальше", – сказал он.

По словам Левитса, слабой была и реакция на аннексию Крыма в 2014 году, что в итоге привело к полномасштабной российской агрессии в 2022 году. Поэтому сейчас Запад должен сделать правильные выводы, подчеркнул латвийский президент.

"Сейчас я рад, что, кажется, Запад действительно сделал вывод, каков характер России, что такое Россия, и разработал стратегию, как с этим бороться", – заявил он.