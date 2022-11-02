Притула объявил крупный сбор на 50 БТР для украинской армии

Сбор продлится со 2-го по 8 ноября. Цель – собрать 200 млн грн и выкупить всю партию БТР, которая уже протестирована и проверена.
Притула объяснил, что гусеничная техника крайне необходима в условиях дождей и снегов, колесная техника в таких погодных условиях недейственна.
Ну що, готові?!!!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) November 2, 2022
Це дуже важливий мегазбір!
Усі подробиці у відео. Але, якщо коротко, то ТРЕБА БРАТИ!!!
Тотальний репост!!!
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serhiy.prytula.kyiv@gmail.com pic.twitter.com/f7B9Ugr1GN
Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.
С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ. Последний крупный сбор прошел в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирали деньги на дроны-камикадзе.