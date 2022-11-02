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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Притула объявил крупный сбор на 50 БТР для украинской армии

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Притула объявил сбор 200 млн грн
Притула объявил сбор 200 млн грн
Скриншот: Сергій Притула / Twitter

Фонд Сергея Притулы собирает деньги на 50 британских гусеничных бронетранспортеров FV103 Spartan. Об этом сам волонтер сообщил в Twitter.

Сбор продлится со 2-го по 8 ноября. Цель – собрать 200 млн грн и выкупить всю партию БТР, которая уже протестирована и проверена.

Притула объяснил, что гусеничная техника крайне необходима в условиях дождей и снегов, колесная техника в таких погодных условиях недейственна.

Контекст:

Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.

С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ. Последний крупный сбор прошел в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирали деньги на дроны-камикадзе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, БТР, благотворительный фонд , война России против Украины, Сергей Притула
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