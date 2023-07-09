"Продолжаем уничтожать россиян". Тарнавский заявил, что на таврийском направлении потери оккупантов за сутки превысили две роты

По данным Тарнавского, за сутки на таврийском направлении были уничтожены 23 единицы военной техники противника Фото: ЕРА

"Продолжаем уничтожать россиян на таврийском направлении. Артиллерийские подразделения сил обороны в течение суток выполнили 1437 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – написал Тарнавский.

По его данным, за сутки уничтожены 23 единицы военной техники противника.

"В частности, два танка, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлин", БПЛА "Гранат-1", три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", зенитный ракетный комплекс "Бук", зенитный ракетный комплекс "Тор", две самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С", самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б", РСЗО "Торнадо", БМ-21 "Град" и автомобильная техника", – уточнил Тарнавский.

Помимо этого, были уничтожены три склада боеприпасов врага и один пункт управления.