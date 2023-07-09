"Продолжаем уничтожать россиян". Тарнавский заявил, что на таврийском направлении потери оккупантов за сутки превысили две роты

"Продолжаем уничтожать россиян на таврийском направлении. Артиллерийские подразделения сил обороны в течение суток выполнили 1437 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – написал Тарнавский.
По его данным, за сутки уничтожены 23 единицы военной техники противника.
"В частности, два танка, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлин", БПЛА "Гранат-1", три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", зенитный ракетный комплекс "Бук", зенитный ракетный комплекс "Тор", две самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С", самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б", РСЗО "Торнадо", БМ-21 "Град" и автомобильная техника", – уточнил Тарнавский.
Помимо этого, были уничтожены три склада боеприпасов врага и один пункт управления.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.