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Прокуратура Донецкой области обвинила двух местных депутатов в организации "референдума ДНР"

По данным следствия, обвиняемые депутаты Мироновского поселкового совета в Донецкой области проголосовали за проведение так называемого референдума "ДНР".

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Пророссийские сепаратисты провели "референдумы" в ОРДЛО в мае 2014 года
Пророссийские сепаратисты провели "референдумы" в ОРДЛО в мае 2014 года
Фото: depositphotos.com

Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух депутатов Мироновского поселкового совета Бахмутского района, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебное расследование установило, что в мае 2014 года два депутата поселкового совета рассмотрели и проголосовали за проведение в помещении Мироновского дворца культуры "референдума" о признании независимости так называемой "ДНР".

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, референдум, Донецкая область, депутаты, агрессия, следствие, сепаратисты, боевики, ДНР, суд
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