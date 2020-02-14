Прокуратура Луганской области объявила о подозрении "замминистра сельского хозяйства ЛНР"

"Замминистра сельского хозяйства" террористов "ЛНР" объявили в розыск, сообщила прокуратура Луганской области.

Прокуратура Луганской области 14 февраля заочно объявила о подозрении "замминистра сельского хозяйства" террористов "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве отметили, что эту "должность" в оккупационной администрации женщина занимает с января 2016 года.

"В составе псевдоминистерства указанное лицо обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятие юридически никчемных нормативно-правовых актов, таким образом способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

"Чиновнице" объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Она объявлена в розыск.

Северодонецкий горсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой с целью привода в суд для избрания меры пресечения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.