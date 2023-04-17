Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны – Бербок

Бербок: При нашей поддержке Украина выстояла в энергетической войне и зимнем наступлении России Фото: EPA

"Теперь речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость, что он не добьется своих целей путем истощения и усталости", – заявила она.

Бербок также отметила, что "Большая семерка" до сих пор противостояла российской агрессии "как кризисная команда в постоянном действии", ставя один барьер за другим: зимняя помощь населению Украины, санкции против России и ограничение цен на нефть.

"При нашей поддержке Украина выстояла в энергетической войне и зимнем наступлении России. На встрече в Японии мы усилим наши обязательства", – добавила министр.