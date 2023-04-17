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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны – Бербок

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Бербок: При нашей поддержке Украина выстояла в энергетической войне и зимнем наступлении России
Бербок: При нашей поддержке Украина выстояла в энергетической войне и зимнем наступлении России
Фото: EPA

Страны "Большой семерки" должны доказать российскому президенту Владимиру Путину, что он не сможет реализовать свои планы в Украине. Об этом 16 апреля заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время встречи глав МИД "Большой семерки", пишет Zeit.

"Теперь речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость, что он не добьется своих целей путем истощения и усталости", – заявила она.

Бербок также отметила, что "Большая семерка" до сих пор противостояла российской агрессии "как кризисная команда в постоянном действии", ставя один барьер за другим: зимняя помощь населению Украины, санкции против России и ограничение цен на нефть.

"При нашей поддержке Украина выстояла в энергетической войне и зимнем наступлении России. На встрече в Японии мы усилим наши обязательства", – добавила министр.

Контекст:

В украинском Генштабе 12 января заявили, что, не достигнув своих стратегических целей в 2022 году, Россия стремится выиграть время и вести войну на истощение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, война, ФРГ, Большая семерка, агрессия, война России против Украины, Анналена Бербок
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