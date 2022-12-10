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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разрушенное российскими ракетами здание Николаевской ОВА нельзя восстановить, его снесут – Ким

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Вопрос о списании здания вынесут на решение облсовета
Вопрос о списании здания вынесут на решение облсовета
Фото: ДСНС України / Facebook

Разрушенное в марте обстрелом российской армией здание Николаевской ОВА не подлежит восстановлению. Об этом глава администрации Виталий Ким сообщил 9 декабря "Радіо Свобода".

"К сожалению, есть экспертиза, что здание не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству", – сказал Ким.

Контекст:

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. Был разрушен в том числе кабинет Кима.

Погибло 36 человек. Среди погибших, в частности, – секретарь Кима, бойцы теробороны, сотрудники Хозяйственного суда.

Самого Кима в момент удара не было в здании. Он рассказывал, что по случайности перенес в тот день планерку на полчаса и не приехал на работу в обычное время.

Теги: Николаев, война России против Украины, облсовет, разрушения, Николаевская ОГА, имущество, Виталий Ким
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