Резников о зимней одежде для украинских военных: Поводов для паники нет

"По всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что если мы не успеваем завезти зимние куртки, то по меньшей мере главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода. У нас уже привезено и находится на складах 200 тыс. единиц полноценного зимнего комплекта", – сказал он.
Министр отметил, что теперь зимнюю одежду будут получать в боевых подразделениях.
"Они будут получать в первую очередь и не замерзнут. Это помимо спальных мешков, палаток, ТЭНов и так далее, конечно", – подчеркнул Резников.
Он рассказал, что еще летом начали заказывать зимнюю одежду для украинских военных.
"Рынок говорит: "Мы столько не пошьем". А я говорю: "У вас вариантов нет". [...] Понимая, что это война, часть одежды рвется, я обратился к партнерам на "Рамштайне", и сегодня есть подтверждение от британских и испанских партнеров. Это уже международная техническая помощь. В общем, поводов для паники нет. Измену отставить", – заявил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что Минобороны заключило все необходимые контракты для обеспечения зимней формой украинских военнослужащих.
27 сентября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст зимнее обмундирование для Вооруженных сил Украины на сумму около €2 млн.
Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.