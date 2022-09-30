Резников о зимней одежде для украинских военных: Поводов для паники нет

"По всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что если мы не успеваем завезти зимние куртки, то по меньшей мере главное – термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода. У нас уже привезено и находится на складах 200 тыс. единиц полноценного зимнего комплекта", – сказал он.

Министр отметил, что теперь зимнюю одежду будут получать в боевых подразделениях.

"Они будут получать в первую очередь и не замерзнут. Это помимо спальных мешков, палаток, ТЭНов и так далее, конечно", – подчеркнул Резников.

Он рассказал, что еще летом начали заказывать зимнюю одежду для украинских военных.

"Рынок говорит: "Мы столько не пошьем". А я говорю: "У вас вариантов нет". [...] Понимая, что это война, часть одежды рвется, я обратился к партнерам на "Рамштайне", и сегодня есть подтверждение от британских и испанских партнеров. Это уже международная техническая помощь. В общем, поводов для паники нет. Измену отставить", – заявил Резников.

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