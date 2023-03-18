Резников, Залужный и Ермак поговорили с Остином, Милли и Салливаном. К разговору присоединился Зеленский

Украинско-американские переговоры были посвящены ситуации на фронте и военной помощи Фото: president.gov.ua (архив)

С украинской стороны во встрече в режиме видеосвязи участвовали министр обороны министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Офиса президента Андрей Ермак. С американской были их коллеги – глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии. Стороны обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов", – сказано в сообщении ОП.

В конце к разговору присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

"Он поделился с присутствующими мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Представители Украины поблагодарили власти и народ США за "всестороннюю и мощную поддержку нашей страны в борьбе за свободу и возвращение мира Европе".

В пресс-релизе Белого дома сообщается, что на встрече обсуждали "неизменную поддержку США Вооруженных сил Украины в их защите от жестокого вторжения России".

"Украинские чиновники представили обновленную информацию о ситуации на поле боя и выразили признательность за постоянную помощь США в сфере безопасности. Американские чиновники подтвердили неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность", – сказано в сообщении.

По информации ОП, во встрече также приняли участие: первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и замглавы ОП Роман Машовец. Была ли такой же широкой делегация с американской стороны, не уточняется.