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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников, Залужный и Ермак поговорили с Остином, Милли и Салливаном. К разговору присоединился Зеленский

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Украинско-американские переговоры были посвящены ситуации на фронте и военной помощи
Украинско-американские переговоры были посвящены ситуации на фронте и военной помощи 
Фото: president.gov.ua (архив)

Топ-представители военной и политической властей Украины ночью с 17 на 18 марта обсудили ситуацию на фронте, военную помощь союзников и деоккупацию территорий с американскими коллегами. Об этом сообщается в пресс-релизах Офиса президента Украины и Белого дома.

С украинской стороны во встрече в режиме видеосвязи участвовали министр обороны министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Офиса президента Андрей Ермак. С американской были их коллеги – глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. 

"Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии. Стороны обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов",  сказано в сообщении ОП. 

В конце к разговору присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

"Он поделился с присутствующими мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов",  говорится в сообщении.

Представители Украины поблагодарили власти и народ США за "всестороннюю и мощную поддержку нашей страны в борьбе за свободу и возвращение мира Европе".

В пресс-релизе Белого дома сообщается, что на встрече обсуждали "неизменную поддержку США Вооруженных сил Украины в их защите от жестокого вторжения России". 

"Украинские чиновники представили обновленную информацию о ситуации на поле боя и выразили признательность за постоянную помощь США в сфере безопасности. Американские чиновники подтвердили неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность",  сказано в сообщении. 

По информации ОП, во встрече также приняли участие: первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и замглавы ОП Роман Машовец. Была ли такой же широкой делегация с американской стороны, не уточняется. 

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

3 марта США объявили о очередном пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 16 марта, что в ближайшее время США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Теги: США, военная помощь, Алексей Резников, Владимир Зеленский, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, Александр Сырский, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Роман Машовец, Джейк Салливан, Ллойд Остин, Александр Павлюк, Николай Олещук, деоккупация, Александр Тарнавский
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