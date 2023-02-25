ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ наступает на пяти направлениях на востоке, силы обороны Украины отбили там 70 атак за сутки – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага
Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага
Фото: ЕРА

Россия сосредоточила усилия на наступлении на пяти направлениях на востоке Украины, ситуация на северных направлениях существенно не изменилась. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 25 февраля.

"Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сводке. 

Согласно сообщению, на этих пяти направлениях обстрелам РФ из артиллерии подверглись около 50 населенных пунктов. Также РФ обстреливала города и села на запорожском и херсонском направлениях. 

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты в последние сутки пытались улучшить свое тактическое положение на купянском и лиманском направлениях в районе села Масютовка Харьковской области (недалеко от Купянска) и выбить силы обороны Украины из Серебрянского лесничества (Луганская область). 

"На бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Пивничное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. На авдеевском и шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка", – говорится в сводке. 

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, сказано в сообщении. 

"Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины [на этих направлениях], проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено. В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WHsQz1Z31Zyh6oyNSe95CdwyLrabYRTHMnFa7EmtG23cfLeDEC5gWWduYD2LgJq7l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, артиллерия, Купянск, обстрелы, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
Галина ГРИШИНА
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (185314)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (130331)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (95095)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (42285)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36777)
6
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (32036)
7
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (24185)
8
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (23441)
 
 
 
 