РФ наступает на пяти направлениях на востоке, силы обороны Украины отбили там 70 атак за сутки – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сводке.

Согласно сообщению, на этих пяти направлениях обстрелам РФ из артиллерии подверглись около 50 населенных пунктов. Также РФ обстреливала города и села на запорожском и херсонском направлениях.

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты в последние сутки пытались улучшить свое тактическое положение на купянском и лиманском направлениях в районе села Масютовка Харьковской области (недалеко от Купянска) и выбить силы обороны Украины из Серебрянского лесничества (Луганская область).

"На бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Пивничное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. На авдеевском и шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка", – говорится в сводке.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, сказано в сообщении.

"Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины [на этих направлениях], проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено. В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области", – добавили в Генштабе.