Оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в Чаплинке, возможно, из-за переброски военной техники из Крыма – Генштаб ВСУ

Чаплинка находится в 15 км от админграницы с АР Крым Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 24 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Причиной может быть переброска военной техники из временно оккупированной части Автономной Республики Крым для укрепления оборонной линии", – сказано в сообщении.

Чаплинка находится в южной части Херсонской области, в 15 км от админграницы с АР Крым.