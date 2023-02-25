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Оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в Чаплинке, возможно, из-за переброски военной техники из Крыма – Генштаб ВСУ

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Чаплинка находится в 15 км от админграницы с АР Крым
Чаплинка находится в 15 км от админграницы с АР Крым
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23-го по 25 февраля во временно захваченной Чаплинке Херсонской области.

Об этом 24 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Причиной может быть переброска военной техники из временно оккупированной части Автономной Республики Крым для укрепления оборонной линии", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nCFx9k3Y1ynnSNkDeeiDoGse4cjVx2L3Np826CFxi9DDBgbQQMuxFy7eh3S3qHFel

Чаплинка находится в южной части Херсонской области, в 15 км от админграницы с АР Крым.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Теги: Россия, Крым, Украина, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, Херсонская область, комендантский час, военная техника, война России против Украины, Чаплинка, российские оккупанты
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