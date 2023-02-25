Оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в Чаплинке, возможно, из-за переброски военной техники из Крыма – Генштаб ВСУ

Об этом 24 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Причиной может быть переброска военной техники из временно оккупированной части Автономной Республики Крым для укрепления оборонной линии", – сказано в сообщении.
Чаплинка находится в южной части Херсонской области, в 15 км от админграницы с АР Крым.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.