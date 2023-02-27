РФ обстреливает Кураховку Донецкой области, известно об одном погибшем – ОП

Об этом 27 февраля в Telegram проинформировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его данным, обстрел продолжается, есть информация об одном погибшем гражданском.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.