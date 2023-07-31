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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ проводит разведку и может готовиться к мощной атаке – Гуменюк

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Гуменюк рассказала, что РФ в том числе запускает ракеты с кораблей, которые находятся в бухтах
Гуменюк рассказала, что РФ в том числе запускает ракеты с кораблей, которые находятся в бухтах
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к мощной ракетной атаке, ночью была высокая активность вражеской стратегической авиации. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 31 июля в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Гуменюк, рассказывая о ситуации на юге, отметив, что ночь прошла "сравнительно спокойно": воздушная тревога ночью была объявлена по всей стране, но для юга это было не критично. 

"Хотя активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг собирает разведывательные данные и может готовиться к предстоящим мощным атакам, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическая авиация начинают подтягиваться и готовиться к определенным маневрам", – добавила она. 

Гуменюк продолжила, что сейчас в Черном море нет ракетоносителей РФ, но они есть в пунктах базирования. Вывести корабли в море и привести в боеготовность, по ее словам, можно за два-три часа. 

"Учитывая такую длительную паузу, когда их долгое время не было, это может свидетельствовать о том, что в пунктах базирования они абсолютно готовы и вывод может произойти в течение часа: прибыть на пусковые рубежи – и совершить атаку. Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, мы не снимаем высокий уровень опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", – добавила спикер.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: обстрелы, ракеты, Наталья Гуменюк, корабли, воздушная тревога
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