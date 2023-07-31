РФ проводит разведку и может готовиться к мощной атаке – Гуменюк

Гуменюк рассказала, что РФ в том числе запускает ракеты с кораблей, которые находятся в бухтах Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Гуменюк, рассказывая о ситуации на юге, отметив, что ночь прошла "сравнительно спокойно": воздушная тревога ночью была объявлена по всей стране, но для юга это было не критично.

"Хотя активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг собирает разведывательные данные и может готовиться к предстоящим мощным атакам, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическая авиация начинают подтягиваться и готовиться к определенным маневрам", – добавила она.

Гуменюк продолжила, что сейчас в Черном море нет ракетоносителей РФ, но они есть в пунктах базирования. Вывести корабли в море и привести в боеготовность, по ее словам, можно за два-три часа.

"Учитывая такую длительную паузу, когда их долгое время не было, это может свидетельствовать о том, что в пунктах базирования они абсолютно готовы и вывод может произойти в течение часа: прибыть на пусковые рубежи – и совершить атаку. Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, мы не снимаем высокий уровень опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", – добавила спикер.