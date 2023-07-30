Ракетный обстрел Днепра РФ. Число пострадавших увеличилось до 10, среди них – трое несовершеннолетних – ОВА

Накануне, 29 июля, в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте удара оккупантов. Тогда в ОВА отмечали, что в результате попадания российской ракеты ранены девять человек, среди которых двое детей.

"Это подросток 14 лет. У него, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он также будет лечиться дома, – написал руководитель ОВА. – Ради того, чтобы больше не было таких атак и дети имели детство, стоят наши воины. А еще ради таких тихих дней, как сегодня. В Днепропетровской области без обстрелов".