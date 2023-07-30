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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный обстрел Днепра РФ. Число пострадавших увеличилось до 10, среди них – трое несовершеннолетних – ОВА

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Оккупанты 28 июля ударили ракетами "Искандер-М" по Днепру около 20.30
Оккупанты 28 июля ударили ракетами "Искандер-М" по Днепру около 20.30
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Днепру 28 июля возросло до 10. Об этом 30 июля в Telegram проинформировал глава ОВА Сергей Лысак.

Накануне, 29 июля, в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте удара оккупантов. Тогда в ОВА отмечали, что в результате попадания российской ракеты ранены девять человек, среди которых двое детей.

"Это подросток 14 лет. У него, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он также будет лечиться дома, – написал руководитель ОВА. – Ради того, чтобы больше не было таких атак и дети имели детство, стоят наши воины. А еще ради таких тихих дней, как сегодня. В Днепропетровской области без обстрелов".

Контекст:

Оккупанты 28 июля ударили по Днепру около 20.30. По данным Генштаба ВСУ, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.

В ГСЧС Украины уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. "Также ликвидирован пожар в административном здании", – добавили в госслужбе.

Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено. На Facebook-странице днепровского жилого комплекса Geneve утверждается, что вторая очередь ЖК (в которую 28 июля попала российская ракета) была сдана в эксплуатацию еще в апреле 2022 года.

Теги: Россия, Украина, Днепр, дети, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, российские оккупанты, Сергей Лысак
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