Ракетный обстрел Днепра РФ. Число пострадавших увеличилось до 10, среди них – трое несовершеннолетних – ОВА

Накануне, 29 июля, в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте удара оккупантов. Тогда в ОВА отмечали, что в результате попадания российской ракеты ранены девять человек, среди которых двое детей.
"Это подросток 14 лет. У него, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он также будет лечиться дома, – написал руководитель ОВА. – Ради того, чтобы больше не было таких атак и дети имели детство, стоят наши воины. А еще ради таких тихих дней, как сегодня. В Днепропетровской области без обстрелов".
Оккупанты 28 июля ударили по Днепру около 20.30. По данным Генштаба ВСУ, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.
В ГСЧС Украины уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. "Также ликвидирован пожар в административном здании", – добавили в госслужбе.
Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено. На Facebook-странице днепровского жилого комплекса Geneve утверждается, что вторая очередь ЖК (в которую 28 июля попала российская ракета) была сдана в эксплуатацию еще в апреле 2022 года.