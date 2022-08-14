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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ, вероятно, перебрасывает войска для усиления позиций на юге Украины, но на Донбассе тоже продолжаются бои – британская разведка

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Российские оккупанты, вероятно, перебрасывают войска на юг Украины, но бои на Донбассе продолжаются. Об этом 14 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"На прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины", – говорится в сообщении.

В то же время на Донбассе в основном боевики "ДНР" пытаются вести штурм к северу от Донецка. В разведке отметили, что особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески Донецкой области.

"Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Донецкая область, разведка, война России против Украины
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