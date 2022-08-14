РФ, вероятно, перебрасывает войска для усиления позиций на юге Украины, но на Донбассе тоже продолжаются бои – британская разведка

"На прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины", – говорится в сообщении.
В то же время на Донбассе в основном боевики "ДНР" пытаются вести штурм к северу от Донецка. В разведке отметили, что особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески Донецкой области.
"Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 14, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/nJKmgDjAya
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.