РФ, вероятно, перебрасывает войска для усиления позиций на юге Украины, но на Донбассе тоже продолжаются бои – британская разведка

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

"На прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины", – говорится в сообщении.

В то же время на Донбассе в основном боевики "ДНР" пытаются вести штурм к северу от Донецка. В разведке отметили, что особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески Донецкой области.

"Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rRYELPEUjo



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/nJKmgDjAya — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 14, 2022