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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Родные врачей, которые попали в плен РФ в Мариуполе, просят международное сообщество добиваться их освобождения

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Военный госпиталь Мариуполя до вторжения
Военный госпиталь Мариуполя до вторжения
Фото: Маріупольський Військовий Госпіталь / Facebook

Семьи врачей, которые попали в плен в Мариуполе, объединились и обратились к международным организациям и лидерам западных государств с открытым письмом, в котором призывают оказывать давление на Россию и добиваться освобождения украинских медицинских работников, рассказала изданию "ГОРДОН" сестра пропавшего врача Карина Мкртчян.

"Врачи не являются комбатантами. Удерживая их в плену, скрывая от Международного комитета Красного Креста информацию об их месте нахождения, Россия умышленно нарушает Женевскую конвенцию", – отметила собеседница.

По ее словам, объединение насчитывает уже 57 семей медработников, которые попали в плен в Мариуполе. В своем письме они просят международные организации и лидеров стран Запада обратить внимание на проблему.

"Мы, семьи врачей, призываем международное сообщество решительно осудить действия России и российского руководства, оказать давление на российскую сторону и обязать ее предоставить полную информацию обо всех медицинских сотрудниках, которые были захвачены в Мариуполе, а также предоставить данные о месте и условиях их содержания", – говорится в письме.

Близкие подчеркивают, что Россия три месяца скрывает информацию.

"Невозможно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла невероятную для XXI века ситуацию, когда вместо предоставления коридора для свободного выхода из блокадного города все врачи госпиталя вместе с ранеными оказались захваченными в заложники российской стороной. Наши родные медики уже более трех месяцев находятся в плену. Россия не признает этот факт и скрывает врачей – к ним не допускают представителей Красного Креста", – говорится в обращении.

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Скан обращения предоставлен Кариной Мкртчян

Контекст:

Мариуполь российские оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, медицина, ООН, права человека, Мариуполь, Красный Крест, плен, госпиталь, медики, конвенция, врачи
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