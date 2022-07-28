Родные врачей, которые попали в плен РФ в Мариуполе, просят международное сообщество добиваться их освобождения

"Врачи не являются комбатантами. Удерживая их в плену, скрывая от Международного комитета Красного Креста информацию об их месте нахождения, Россия умышленно нарушает Женевскую конвенцию", – отметила собеседница.

По ее словам, объединение насчитывает уже 57 семей медработников, которые попали в плен в Мариуполе. В своем письме они просят международные организации и лидеров стран Запада обратить внимание на проблему.

"Мы, семьи врачей, призываем международное сообщество решительно осудить действия России и российского руководства, оказать давление на российскую сторону и обязать ее предоставить полную информацию обо всех медицинских сотрудниках, которые были захвачены в Мариуполе, а также предоставить данные о месте и условиях их содержания", – говорится в письме.

Близкие подчеркивают, что Россия три месяца скрывает информацию.

"Невозможно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла невероятную для XXI века ситуацию, когда вместо предоставления коридора для свободного выхода из блокадного города все врачи госпиталя вместе с ранеными оказались захваченными в заложники российской стороной. Наши родные медики уже более трех месяцев находятся в плену. Россия не признает этот факт и скрывает врачей – к ним не допускают представителей Красного Креста", – говорится в обращении.

Скан обращения предоставлен Кариной Мкртчян