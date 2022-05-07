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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России понадобится много времени и средств, чтобы восстановить свою армию после войны с Украиной – британская разведка

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В разведке отметили, что восстановление армии РФ будет сложным из-за санкций
В разведке отметили, что восстановление армии РФ будет сложным из-за санкций
Фото: EPA

В войне против Украины "тяжелый урон" получают некоторые наиболее боеспособные подразделения российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 7 мая в Twitter.

"Конфликт в Украине наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям РФ. России потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта. Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники", – говорится в сообщении.

Также разведка Великобритании подтвердила уничтожение минимум одного российского танка Т-90М.

"Как минимум один Т-90М, самый современный танк России, был уничтожен в ходе боевых действий. Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении наиболее оснащенных частей России, в том числе воюющих в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силы", – заявили в разведке.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ на 7 мая, потери РФ в войне против Украины составили 1122 танка, 199 самолетов, 155 вертолетов, а также около 25,1 тыс. человек личного состава.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, санкции, разведка, армия РФ, война России против Украины
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