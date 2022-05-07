России понадобится много времени и средств, чтобы восстановить свою армию после войны с Украиной – британская разведка

"Конфликт в Украине наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям РФ. России потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта. Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники", – говорится в сообщении.

Также разведка Великобритании подтвердила уничтожение минимум одного российского танка Т-90М.

"Как минимум один Т-90М, самый современный танк России, был уничтожен в ходе боевых действий. Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении наиболее оснащенных частей России, в том числе воюющих в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силы", – заявили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 7, 2022