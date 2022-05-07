За время полномасштабного вторжения РФ в Украину пострадало не менее 633 детей – Офис генпрокурора

Не менее 223 детей российские оккупанты убили в Украине за два с половиной месяца Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Общее число пострадавших детей – не менее 633. В ОГП отмечают, что эти цифры не окончательные, так как работа по установлению жертв и пострадавших в местах, где идут активные бои, на оккупированных а также недавно освобожденных от оккупантов территориях продолжается.

Больше всего пострадало детей в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (98), Черниговской (68), Херсонской (46), Николаевской (44), Луганской (37), Запорожской (27), Сумской (17) и Житомирской (15) областях, а также в Киеве (16), говорится в релизе.

"5 мая в результате обстрела врагом жилых домов села Червоная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик. 4 мая колонна частных авто, выехавших из Волчанска Чугуевского района Харьковской области в поселок Старый Салтов, подверглись обстрелу. В результате чего шестимесячный ребенок, находившийся в одной из машин, получил ранение, местонахождение другой 13-летней девочки пока неизвестно", – сообщили в ОГП.

В результате бомбежек и обстрелов российскими оккупантами повреждены 1635 учебных заведений, 126 из них – полностью разрушены.

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