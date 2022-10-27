Российские оккупанты повредили в Украине около 1 тыс. объектов культурного наследия и культурных институций – Минкульт

Фото предоставлено организаторами конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация"

По итогам конференции участники создали экспертную рабочую группу по защите, сохранению, реставрации культурного наследия. Фото предоставлено организаторами конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация"

Эту данные обнародовала заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, выступая на международной научно-практической конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация", которая состоялась в Киеве 26 октября. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-релизе организаторы конференции.

Чуева отметила, что получить достоверную информацию о состоянии объектов культурного наследия, расположенных на временно оккупированных территориях, пока что невозможно.

Участие в конференции также приняли спикеры ЮНЕСКО, штаб-квартиры Совета Европы, Международного альянса защиты культурного наследия в зоне конфликтов, а также представители Польши, Грузии, Германии и Испании.

По итогам конференции участники создали экспертную рабочую группу по защите, сохранению, реставрации культурного наследия.

Организаторами конференции выступил департамент охраны культурного наследия КГГА, Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ) и ОО "Альянс реставраторов исторических зданий Украины".

Мероприятие прошло под патронатом Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО при содействии Совета Европы и украинской инвестиционной компании DOVGIY Family Office.