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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты повредили в Украине около 1 тыс. объектов культурного наследия и культурных институций – Минкульт

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По итогам конференции участники создали экспертную рабочую группу по защите, сохранению, реставрации культурного наследия.
По итогам конференции участники создали экспертную рабочую группу по защите, сохранению, реставрации культурного наследия.
Фото предоставлено организаторами конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация"

В Украине российские оккупанты повредили порядка 1 тыс. объектов культурного наследия и культурных институций, среди которых 171 объект со статусом памятника, 146 объектов ценной исторической застройки, 58 памятников и произведений искусства, которые не состоят на учете как памятники культурного наследия (памятники героям АТО, мозаики , витражи), 44 музея.

Эту данные обнародовала заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, выступая на международной научно-практической конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация", которая состоялась в Киеве 26 октября. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-релизе организаторы конференции.

Чуева отметила, что получить достоверную информацию о состоянии объектов культурного наследия, расположенных на временно оккупированных территориях, пока что невозможно.

Участие в конференции также приняли спикеры ЮНЕСКО, штаб-квартиры Совета Европы, Международного альянса защиты культурного наследия в зоне конфликтов, а также представители Польши, Грузии, Германии и Испании.

По итогам конференции участники создали экспертную рабочую группу по защите, сохранению, реставрации культурного наследия. 

Организаторами конференции выступил департамент охраны культурного наследия КГГА, Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ) и ОО "Альянс реставраторов исторических зданий Украины". 

Мероприятие прошло под патронатом Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО при содействии Совета Европы и украинской инвестиционной компании DOVGIY Family Office. 

Теги: памятник, КГГА, правозащитники, культура, война России против Украины, конференция
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