Российское командование форсирует наступление, посылая оккупантов в бой автоматами и лопатами – британская разведка

В конце февраля 2023 года российские мобилизованные рассказали, что им приказали штурмовать бетонный опорный пункт ВСУ с "огнестрельным оружием и лопатами". По словам одного из российских солдат, он "ни физически, ни психологически" не был готов к атаке.

"Летальность штатного шанцевого инструмента МПЛ-50 особенно мифологизирована в России. Мало что изменилось с тех пор, как он был разработан в 1869 году, его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть агресси РФ", – говорится в сообщении.

Последние данные британской разведки свидетельствуют о нарастании числа ближних боев на линии столкновения.

"Это, вероятно, является результатом того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, в основном – силой пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, потому что у РФ не хватает боеприпасов", – отмечают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023



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