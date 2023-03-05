ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала войну против Украины с 1991 года, просто раньше она была в другой форме – Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Война РФ с Украиной не прекращалась, считает Данилов
Война РФ с Украиной не прекращалась, считает Данилов
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Внешняя угроза для Украины со стороны России является продолжением событий 1991 года, когда Украина восстановила свою независимость. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 4 марта в интервью Zaxid.net.

"Имеем в виду, что Российская Федерация начала эту войну [против Украины] с 1991 года, она не прекращалась, это просто она происходила в другой форме. И те люди, которых они сюда инсталлировали; те люди, которые здесь остались с учетом тех ошибок, которые, к большому сожалению, у нас с вами были в 1991 году, – последствия имеем до сих пор", – сказал он.

Данилов назвал это "достаточно непростой опасной ситуацией".

"В 1991 году нам нужно было сразу поставить все украинское на первое место и прекратить эти игрушки в какие-то вещи, которые приводят к очень-очень сложным процессам, к тому, что на сегодняшний день лучших мы должны ложить жизни за нашу свободу", – считает он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине нужно было раньше "закрывать эти соцпартии, компартии".

Контекст:

Украина получила независимость от СССР в 1991 году по итогам всеукраинского референдума.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и часть районов Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, угрозы, вторжение, независимость, война России против Украины, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
Галина ГРИШИНА
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
Галина ГРИШИНА
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (339166)
2
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (62733)
3
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (46722)
4
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни (29601)
5
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул" (28322)
6
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе (25536)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (23580)
8
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой (23261)
 
 
 
 