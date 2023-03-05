Россия начала войну против Украины с 1991 года, просто раньше она была в другой форме – Данилов

"Имеем в виду, что Российская Федерация начала эту войну [против Украины] с 1991 года, она не прекращалась, это просто она происходила в другой форме. И те люди, которых они сюда инсталлировали; те люди, которые здесь остались с учетом тех ошибок, которые, к большому сожалению, у нас с вами были в 1991 году, – последствия имеем до сих пор", – сказал он.

Данилов назвал это "достаточно непростой опасной ситуацией".

"В 1991 году нам нужно было сразу поставить все украинское на первое место и прекратить эти игрушки в какие-то вещи, которые приводят к очень-очень сложным процессам, к тому, что на сегодняшний день лучших мы должны ложить жизни за нашу свободу", – считает он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине нужно было раньше "закрывать эти соцпартии, компартии".