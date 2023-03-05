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"Все нужно делать вовремя". Данилов упрекнул, что Путина не остановили в 2014 году после убийства 298 человек

Данилов напомнил, что среди погибших в авиакатастрофе были жители стран НАТО
Данилов напомнил, что среди погибших в авиакатастрофе были жители стран НАТО
Фото: Слуга Народу / Facebook

Мировому сообществу следовало привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина за сбитый в 2014 году на Донбассе пассажирский самолет рейса MH-17, потому что "все нужно делать вовремя", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Zaxid.net 4 марта.

Речь об этом зашла при обсуждении полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Все нужно делать вовремя. Когда летом 2014 года по указанию Путина из его оружия было уничтожено 298 гражданских лиц, у нас есть с вами огромное количество лет без ответа. [...] Когда мы, цивилизованный мир, вовремя не отвечаем на вызовы, на тех людоедов, которые начинают совершать преступления, – потом мы имеем намного хуже последствия", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что до сих пор нет "юридически закрепленного решения, что именно Путин отвечал" за сбитие гражданского самолета, и напомнил, что среди погибших были граждане стран НАТО.

"Есть вопрос, а собираются ли страны НАТО защищать своих граждан?", – отметил Данилов.

Контекст:

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение вблизи Тореза Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ "ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ "ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. При этом Нидерланды не стали требовать экстрадиции из России виновных по делу MH17.

Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук" и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщали в международной следственной группе (JIT).

8 февраля 2023 года JIT заявила, что есть заслуживающая внимания информация о том, что отправку "Бука" в Украину согласовал лично ПутинСледствие предоставило аудиофайлы, согласно которым "россияне говорят о том, что все решения по поставкам "Буков" на территорию Украины принимает высшее руководство, то есть Путин". В JIT подчеркнули, что доказательства недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям".


Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, самолет, авиакатастрофа, СНБО, крушение, MH17, преступление, погибшие, Алексей Данилов, пассажиры
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