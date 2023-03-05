"Все нужно делать вовремя". Данилов упрекнул, что Путина не остановили в 2014 году после убийства 298 человек

Речь об этом зашла при обсуждении полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Все нужно делать вовремя. Когда летом 2014 года по указанию Путина из его оружия было уничтожено 298 гражданских лиц, у нас есть с вами огромное количество лет без ответа. [...] Когда мы, цивилизованный мир, вовремя не отвечаем на вызовы, на тех людоедов, которые начинают совершать преступления, – потом мы имеем намного хуже последствия", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что до сих пор нет "юридически закрепленного решения, что именно Путин отвечал" за сбитие гражданского самолета, и напомнил, что среди погибших были граждане стран НАТО.

"Есть вопрос, а собираются ли страны НАТО защищать своих граждан?", – отметил Данилов.