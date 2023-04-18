Россия оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых – Министерство защиты окружающей среды

"Сегодня Россия оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых. Преступным путем, фактически воруя то, что ей не принадлежит. Но в цивилизованных взаимоотношениях нет места ни этой стране, ни ее компаниям, прямо или косвенно финансирующим терроризм и преступления против украинского народа", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в связи с происходящим Кабмин Украины утвердил перечень иностранных фондовых бирж, к торгам на которых не будут допущены акции юридических лиц, связанных с государством-агрессором Россией.

"Правительство делает очередной шаг для предотвращения любой возможности доступа лиц, связанных с агрессором, к украинским недрам", – заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)