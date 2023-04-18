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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых – Министерство защиты окружающей среды

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В правительстве Украины подчеркнули, что РФ "фактически ворует" полезные ископаемые
В правительстве Украины подчеркнули, что РФ "фактически ворует" полезные ископаемые
Фото: pixabay.com (архив)

В Украине российские оккупанты незаконно пользуются месторождениями полезных ископаемых, проинформировал 18 апреля Кабинет Министров Украины со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Сегодня Россия оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых. Преступным путем, фактически воруя то, что ей не принадлежит. Но в цивилизованных взаимоотношениях нет места ни этой стране, ни ее компаниям, прямо или косвенно финансирующим терроризм и преступления против украинского народа", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в связи с происходящим Кабмин Украины утвердил перечень иностранных фондовых бирж, к торгам на которых не будут допущены акции юридических лиц, связанных с государством-агрессором Россией.

"Правительство делает очередной шаг для предотвращения любой возможности доступа лиц, связанных с агрессором, к украинским недрам", – заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что из 120 видов потребляемых в мире полезных ископаемых в недрах Украины обнаружено 117.

Также, по его словам, на территории Украины сосредоточены залежи 22-х из 30 полезных ископаемых, входящих в перечень критических для Европейского союза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Кабинет Министров, война, война России против Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Руслан Стрелец, российские оккупанты
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