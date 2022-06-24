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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-вице-премьер РФ Полторанин: В Украине масса месторождений полезных ископаемых. Поэтому в России решили: "Давайте придумаем, что они враги и нацики"

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Полторанин: Кинулись, а алюминия не стало, хрома не стало, меди не стало, урана не стало, палладия тоже... Все продали. А покупать денег нет. Но есть рядом Украина
Полторанин: Кинулись, а алюминия не стало, хрома не стало, меди не стало, урана не стало, палладия тоже... Все продали. А покупать – денег нет. Но есть рядом Украина
Скриншот: Миронов Де-Факто / YouTube

Бывший российский вице-премьер-министр, близкий соратник экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаил Полторанин предположил, что одним из мотивов России начать войну против Украины могли быть полезные ископаемые в Украине. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Полторанин назвал российские власти "мафией" и отметил, что они не занимались развитием экономики, а были сконцентрированы только на собственном обогащении.

"Кинулись, а алюминия не стало, хрома не стало, меди не стало, урана не стало, палладия тоже... Все продали. А теперь надо уже покупать, ведь для обороны надо что-то делать. А покупать – денег нет. Но есть рядом страна по имени Украина. А у нее масса открытых новых месторождений, потому что люди работали. У них целые комплексы по бурению... Нашли газ, нефть, нашли уран, тантал, титан и так далее. А какие залежи железа в Кривом Роге [Днепропетровской области]! Есть запасы редкоземельных металлов. "А давайте придумаем, что они враги, фашисты, нацики какие-то и втюрим нашим необразованным людям, что они враги, а те пойдут воевать", – описал возможный план российских властей политик.

В отчете World Mining Data 2022 (его подготовил международный оргкомитет Всемирного горного конгресса World Mining Congress) Украина по итогам 2020 года занимала 25-е место в мировом рейтинге добывающих стран. Объем производства полезных ископаемых в стране оценили в почти 99 млн т. На первом месте в рейтинге Китай (4,4 млрд т), далее идут США (2,1 млрд т) и Россия (1,6 млрд т).

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабного вторжения в Украине погибло около 34,5 тыс. оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, экономика, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Полторанин
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