Экс-вице-премьер РФ Полторанин: В Украине масса месторождений полезных ископаемых. Поэтому в России решили: "Давайте придумаем, что они враги и нацики"

Полторанин назвал российские власти "мафией" и отметил, что они не занимались развитием экономики, а были сконцентрированы только на собственном обогащении.
"Кинулись, а алюминия не стало, хрома не стало, меди не стало, урана не стало, палладия тоже... Все продали. А теперь надо уже покупать, ведь для обороны надо что-то делать. А покупать – денег нет. Но есть рядом страна по имени Украина. А у нее масса открытых новых месторождений, потому что люди работали. У них целые комплексы по бурению... Нашли газ, нефть, нашли уран, тантал, титан и так далее. А какие залежи железа в Кривом Роге [Днепропетровской области]! Есть запасы редкоземельных металлов. "А давайте придумаем, что они враги, фашисты, нацики какие-то и втюрим нашим необразованным людям, что они враги, а те пойдут воевать", – описал возможный план российских властей политик.
В отчете World Mining Data 2022 (его подготовил международный оргкомитет Всемирного горного конгресса World Mining Congress) Украина по итогам 2020 года занимала 25-е место в мировом рейтинге добывающих стран. Объем производства полезных ископаемых в стране оценили в почти 99 млн т. На первом месте в рейтинге Китай (4,4 млрд т), далее идут США (2,1 млрд т) и Россия (1,6 млрд т).
Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабного вторжения в Украине погибло около 34,5 тыс. оккупантов.