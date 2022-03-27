Россия попытается создать в Украине "Северную и Южную Кореи" – глава ГУР Украины

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления – это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть он попытается навязать линию разграничения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Кореи, ведь проглотить все государство он точно не в силах", – считает Буданов.

По его мнению, оккупанты "попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине".

"Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить", – заявил глава ГУР.