"Хезболла" отправит боевиков в Украину. Первая партия прибудет 29 марта – СМИ

Переговоры об отправке боевиков в Украину, по данным телеканала, вел представитель частной военной компании "Вагнер" Александр Кузнецов.
"Хезболла" собирается отправить в Украину около 800 боевиков. Первые 200 человек должны прибыть на авиабазу в Гомельской области в Беларуси 29 марта.
Как сообщает телеканал, "Хезболла" открыла вербовочные пункты в сирийских городах Кусейр, Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб, а также в южном пригороде Бейрута (Ливан), контролируемом группировкой.
Телеканал отмечает, что новость об отправке боевиков в Украину противоречит словам лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы – на прошлой недели он категорически отверг "всякую возможность участия в событиях в Украине". Однако, подчеркивает "Новая газета", "Хезболла" и ранее отрицала возможность участия собственных членов в боевых действиях в зарубежных странах "и каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков".
О том, что Россия планирует привлечь наемников из Сирии, сообщалось с начала марта.
Так, 6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине.
7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".
Позже об этом заявляли в Главном управлении разведки Минобороны Украины и Генштабе ВСУ.