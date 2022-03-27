"Хезболла" отправит боевиков в Украину. Первая партия прибудет 29 марта – СМИ

Переговоры об отправке боевиков в Украину, по данным телеканала, вел представитель частной военной компании "Вагнер" Александр Кузнецов.

"Хезболла" собирается отправить в Украину около 800 боевиков. Первые 200 человек должны прибыть на авиабазу в Гомельской области в Беларуси 29 марта.

Как сообщает телеканал, "Хезболла" открыла вербовочные пункты в сирийских городах Кусейр, Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб, а также в южном пригороде Бейрута (Ливан), контролируемом группировкой.

Телеканал отмечает, что новость об отправке боевиков в Украину противоречит словам лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы – на прошлой недели он категорически отверг "всякую возможность участия в событиях в Украине". Однако, подчеркивает "Новая газета", "Хезболла" и ранее отрицала возможность участия собственных членов в боевых действиях в зарубежных странах "и каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков".