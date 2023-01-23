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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия повредила в Украине более 500 памятников культуры – Ткаченко

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В Украине повреждено более 1200 объектов культурной инфраструктуры, отметил Ткаченко
В Украине повреждено более 1200 объектов культурной инфраструктуры, отметил Ткаченко
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

Вопрос восстановления поврежденных в результате войны объектов культурной инфраструктуры Украины обсуждается с западными партнерами, но приоритетом сегодня является их консервация.

Об этом 22 января в эфире национального телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Видеозапись эфира с участием Ткаченко опубликована в YouTube канала "Рада".

"В первую очередь мы говорим о консервации тех учреждений культуры, которые были повреждены. Это более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них – более 500 памятников культуры. Нам важно этой зимой сохранить их", – сказал Ткаченко.

В Минкульте проинформировали 5 января, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.

Контекст:

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры Украины, которые получили повреждения или разрушения из-за войны, которую 24 февраля 2022 года начала РФ, являются клубные заведения – 563 единицы, или 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки, рассказали в Минкульте.

Кроме того, пострадали более 450 библиотек, больше чем 60 музеев и галерей, около 20 театров и филармоний, более 90 заведений художественного образования, добавили в ведомстве.

В Минкульте отметили, что в настоящий момент почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей находятся во временной оккупации. Поэтому невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

Теги: Россия, Украина, памятник, культура, оккупация, Александр Ткаченко, Минкульт, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, консервация, восстановление
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