Россия повредила в Украине более 500 памятников культуры – Ткаченко

Об этом 22 января в эфире национального телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Видеозапись эфира с участием Ткаченко опубликована в YouTube канала "Рада".
"В первую очередь мы говорим о консервации тех учреждений культуры, которые были повреждены. Это более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них – более 500 памятников культуры. Нам важно этой зимой сохранить их", – сказал Ткаченко.
В Минкульте проинформировали 5 января, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.
Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры Украины, которые получили повреждения или разрушения из-за войны, которую 24 февраля 2022 года начала РФ, являются клубные заведения – 563 единицы, или 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки, рассказали в Минкульте.
Кроме того, пострадали более 450 библиотек, больше чем 60 музеев и галерей, около 20 театров и филармоний, более 90 заведений художественного образования, добавили в ведомстве.
В Минкульте отметили, что в настоящий момент почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей находятся во временной оккупации. Поэтому невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.