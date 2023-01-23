Россия повредила в Украине более 500 памятников культуры – Ткаченко

В Украине повреждено более 1200 объектов культурной инфраструктуры, отметил Ткаченко Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

Об этом 22 января в эфире национального телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Видеозапись эфира с участием Ткаченко опубликована в YouTube канала "Рада".

"В первую очередь мы говорим о консервации тех учреждений культуры, которые были повреждены. Это более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них – более 500 памятников культуры. Нам важно этой зимой сохранить их", – сказал Ткаченко.

В Минкульте проинформировали 5 января, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.