Россия в разы сократила количество вылетов боевой авиации по сравнению с мартом – британская разведка

По информации Генштаба, РФ потеряла за время вторжения 281 самолет Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом говорится в отчете британской разведки, который опубликовали 5 декабря в Twitter минобороны Великобритании.

"Сокращение количества вылетов, вероятно, является результатом сохраняющейся высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничения количества летных часов, доступных для российских самолетов, и ухудшения погоды", – считают в разведке.

В отчете говорится, что РФ за время вторжения потеряла в Украине более 60 самолетов, включая Су-24М и Су-25, сбитые на прошлой неделе.

"С учетом того, что тактика нанесения ударов по наземным целям в России в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать низкий уровень операций по нанесению ударов по наземным целям в условиях плохой зимней погоды", – добавили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/KEWi93TjT1 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 5, 2022