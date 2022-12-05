Украине никогда не предоставляли разведданные о предстоящих нападениях России – Зеленский

Президент отметил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Украине никогда не предоставляли разведывательные данные о предстоящем нападении России.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они [россияне] будут идти по тому или иному направлению", – сказал Зеленский.

Контекст:

Разговоры о полномасштабном нападении РФ на Украину начались задолго до 24 февраля. С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о такой возможности.

В частности, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.