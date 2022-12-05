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Повестки в соцсетях, по электронной почте и смс, блокировка банковских счетов и пенсий. В ГУР Минобороны рассказали о новой системе учета военнообязанных в РФ

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По данным украинской разведки, в России создают единую электронную базу данных военнообязанных
По данным украинской разведки, в России создают единую электронную базу данных военнообязанных
Фото: depositphotos.com

В России вводят "тотальный" контроль военнообязанных граждан. Об этом 5 декабря сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В России создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов. Главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации. По окончании разработки системы ее объединят с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и желающих изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), страхового номера индивидуального лицевого счета, Роскадастра, Росрегистра, ИНН, и даже клиентские базы мобильных операторов", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, после ввода в эксплуатацию эта система обеспечит возможность контролировать военнообязанных, которые не проживают по месту регистрации. Это гарантирует получение повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме смс, электронных писем, сообщений в социальных сетях. После этого гражданин будет обязан явиться в указанные сроки в места учета.

"Будет полностью закрыта возможность для военнообязанных покинуть территорию России без специального разрешения. Также им ограничат возможность использования государственных услуг и сервисов. В случае необходимости лицам, подлежащим мобилизации, могут заблокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже к пенсионным накоплениям. Работодатели будут информироваться об обязательности определенных действий в отношении тех, кто избегает мобилизации", – подчеркнули в ГУР.

По имеющейся информации, система должна заработать до начала февраля 2023 года.

"Вместе с тем на временно оккупированных территориях Украины оккупанты вводят военный учет мужчин с 17 до 65 лет. Независимо от согласия конкретного лица, все они по умолчанию объявлены "гражданами России", подлежащими призыву. Им запрещен выезд с места жительства, кроме эвакуации вглубь оккупированных территорий", – добавили в украинской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Теги: Россия, мобилизация, разведка, военкомат, война России против Украины
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