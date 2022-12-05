Повестки в соцсетях, по электронной почте и смс, блокировка банковских счетов и пенсий. В ГУР Минобороны рассказали о новой системе учета военнообязанных в РФ

"В России создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов. Главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации. По окончании разработки системы ее объединят с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и желающих изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), страхового номера индивидуального лицевого счета, Роскадастра, Росрегистра, ИНН, и даже клиентские базы мобильных операторов", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, после ввода в эксплуатацию эта система обеспечит возможность контролировать военнообязанных, которые не проживают по месту регистрации. Это гарантирует получение повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме смс, электронных писем, сообщений в социальных сетях. После этого гражданин будет обязан явиться в указанные сроки в места учета.

"Будет полностью закрыта возможность для военнообязанных покинуть территорию России без специального разрешения. Также им ограничат возможность использования государственных услуг и сервисов. В случае необходимости лицам, подлежащим мобилизации, могут заблокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже к пенсионным накоплениям. Работодатели будут информироваться об обязательности определенных действий в отношении тех, кто избегает мобилизации", – подчеркнули в ГУР.

По имеющейся информации, система должна заработать до начала февраля 2023 года.

"Вместе с тем на временно оккупированных территориях Украины оккупанты вводят военный учет мужчин с 17 до 65 лет. Независимо от согласия конкретного лица, все они по умолчанию объявлены "гражданами России", подлежащими призыву. Им запрещен выезд с места жительства, кроме эвакуации вглубь оккупированных территорий", – добавили в украинской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)