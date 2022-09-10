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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия задействовала в войне против Украины 80% своих сухопутных войск – Столтенберг

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Столтенберг: Мы призываем союзников к еще большей поддержке Украины
Столтенберг: Мы призываем союзников к еще большей поддержке Украины
Фото: ЕРА

Россия для участия в войне против Украины задействовала 80% своих сухопутных войск. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил 9 сентября на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, расшифровку приводит сайт НАТО.

Отвечая на вопрос о поставках вооружения в Украину Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО, предоставляя Киеву военную помощь, повышают безопасность Альянса, доказывают, что не допустят агрессии у своих границ.

"Использование этих запасов на самом деле помогает повысить нашу собственную безопасность и снизить риск любых агрессивных действий со стороны России против стран – союзников НАТО, – подчеркнул он. – Позвольте мне также добавить, что более 80% сухопутных войск России сейчас направлены на войну в Украине. Поэтому, конечно, то, что там происходит, имеет значение для общей способности России представлять какую-либо угрозу для любых стран – союзников НАТО".

НАТО приветствует предоставление Украине оборонной помощи, сказал Столтенберг.

"Мы призываем союзников к еще большей поддержке, и мы призываем их углубиться в инвентаризацию, в запасы, чтобы продолжать предоставлять поставки, в которых Украина нуждается немедленно. И мы видим, что это имеет огромное значение на местах", – добавил он.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, потери РФ среди личного состава достигли 52 250 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, вооружение, армия РФ, войска, российские оккупанты
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