Россия задействовала в войне против Украины 80% своих сухопутных войск – Столтенберг

Отвечая на вопрос о поставках вооружения в Украину Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО, предоставляя Киеву военную помощь, повышают безопасность Альянса, доказывают, что не допустят агрессии у своих границ.

"Использование этих запасов на самом деле помогает повысить нашу собственную безопасность и снизить риск любых агрессивных действий со стороны России против стран – союзников НАТО, – подчеркнул он. – Позвольте мне также добавить, что более 80% сухопутных войск России сейчас направлены на войну в Украине. Поэтому, конечно, то, что там происходит, имеет значение для общей способности России представлять какую-либо угрозу для любых стран – союзников НАТО".

НАТО приветствует предоставление Украине оборонной помощи, сказал Столтенберг.

"Мы призываем союзников к еще большей поддержке, и мы призываем их углубиться в инвентаризацию, в запасы, чтобы продолжать предоставлять поставки, в которых Украина нуждается немедленно. И мы видим, что это имеет огромное значение на местах", – добавил он.