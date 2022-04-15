Россия заявила об обстреле "со стороны Украины" еще двух сел

"Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет", – написал Гладков.

Он также добавил, что "для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино".

Через несколько часов Гладков сообщил в Telegram о якобы еще одном обстреле "со стороны Украины" – на этот раз села Журавлевка.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", – написал чиновник.

Губернатор сказал, що в селе объявлен режим ЧС, а люди, по его словам, вывезены за пределы населенного пункта.

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