Россия заявила об обстреле "со стороны Украины" еще двух сел

"Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет", – написал Гладков.
Он также добавил, что "для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино".
Через несколько часов Гладков сообщил в Telegram о якобы еще одном обстреле "со стороны Украины" – на этот раз села Журавлевка.
"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", – написал чиновник.
Губернатор сказал, що в селе объявлен режим ЧС, а люди, по его словам, вывезены за пределы населенного пункта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 апреля ФСБ России сообщила, что якобы ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области и обстреляли из минометов пункт пропуска "Новые Юрковичи" и пограничный населенный пункт Климово. В российском минздраве заявляли о семи пострадавших в результате обстрела. В перехваченном СБУ разговоре оккупанты признались, что сами обстреляли деревню в Брянской области.
Госпогранслужба Украины опровергла обвинения РФ в обстрелах российских приграничных регионов, назвав их фейковими сообщениями.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя инциденты на границе с РФ, заявили в Telegram, что спецслужбы России "приступили к реализации плана по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии".
По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".