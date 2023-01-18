Россияне 17 января нанесли по Украине шесть ракетных и 14 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Шесть ракетных, три из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник за прошедшие сутки. Также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Также оккупанты из артиллерии и минометов обстреливали районы населенные пункты на разных направлениях.