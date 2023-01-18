Россияне 17 января нанесли по Украине шесть ракетных и 14 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Шесть ракетных, три из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник за прошедшие сутки. Также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Также оккупанты из артиллерии и минометов обстреливали районы населенные пункты на разных направлениях.
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.