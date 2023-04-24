"Россияне и РФ будут наказаны". Фонд Кучмы объявил конкурс работ об ответственности за вооруженную агрессию

Темы научных работ, которые принимаются с 24 апреля по 10 сентября (включительно):
"Задача конкурса – студент должен предложить свой взгляд на практические аспекты изучаемой проблематики, показать механизм практического применения или изменения существующей практики и законодательства, которые принесут практическую пользу для Украины", – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер заявила в Facebook, что "россияне и РФ будут наказаны".
"Они будут отвечать за геноцид украинского народа. Над этим работают и государственные органы власти, и частные юридические компании, и гражданское общество. Эта работа будет продолжаться даже не годы – десятилетия. Нам нужно много терпения. Мы должны готовиться", – написала она.
Олифер подчеркнула, что Украине "нужны специалисты, которые будут заниматься этим в будущем", и "этой работы хватит на каждого, кто готов к этой битве за справедливость для тех, кто уже не постоит за себя".
"Поэтому важно, чтобы будущие юристы уже приобщались к этому делу. [...] Наши будущие дипломаты и дипломатки, прокуроры и прокурорши, адвокаты и адвокатессы, общественные деятели и общественные деятельницы должны быть вооружены и готовы", – считает она.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 24 апреля в Украине зафиксировано 82 313 преступлений агрессии и военное преступление с начала полномасштабного вторжения России.