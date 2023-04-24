"Россияне и РФ будут наказаны". Фонд Кучмы объявил конкурс работ об ответственности за вооруженную агрессию

Темы научных работ, которые принимаются с 24 апреля по 10 сентября (включительно):

"Механизмы привлечения к ответственности за совершение международных преступлений";

"Способы обеспечения индивидуальной и материальной уголовной ответственности за совершение преступления агрессии";

"Пути возмещения вреда и ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации".

"Задача конкурса – студент должен предложить свой взгляд на практические аспекты изучаемой проблематики, показать механизм практического применения или изменения существующей практики и законодательства, которые принесут практическую пользу для Украины", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер заявила в Facebook, что "россияне и РФ будут наказаны".

"Они будут отвечать за геноцид украинского народа. Над этим работают и государственные органы власти, и частные юридические компании, и гражданское общество. Эта работа будет продолжаться даже не годы – десятилетия. Нам нужно много терпения. Мы должны готовиться", – написала она.

Олифер подчеркнула, что Украине "нужны специалисты, которые будут заниматься этим в будущем", и "этой работы хватит на каждого, кто готов к этой битве за справедливость для тех, кто уже не постоит за себя".

"Поэтому важно, чтобы будущие юристы уже приобщались к этому делу. [...] Наши будущие дипломаты и дипломатки, прокуроры и прокурорши, адвокаты и адвокатессы, общественные деятели и общественные деятельницы должны быть вооружены и готовы", – считает она.