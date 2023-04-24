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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне и РФ будут наказаны". Фонд Кучмы объявил конкурс работ об ответственности за вооруженную агрессию

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Офис генпрокурора зафиксировал более 82 тыс. преступлений агрессии РФ в Украине
Офис генпрокурора зафиксировал более 82 тыс. преступлений агрессии РФ в Украине
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Президентский фонд экс-президента Украины Леонида Кучмы "Украина" объявил среди студентов конкурс научных работ на тему "Международно-правовые последствия вооруженной агрессии РФ против Украины". Об этом 24 апреля сообщил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Темы научных работ, которые принимаются с 24 апреля по 10 сентября (включительно):

  • "Механизмы привлечения к ответственности за совершение международных преступлений";
  • "Способы обеспечения индивидуальной и материальной уголовной ответственности за совершение преступления агрессии";
  • "Пути возмещения вреда и ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации".

"Задача конкурса – студент должен предложить свой взгляд на практические аспекты изучаемой проблематики, показать механизм практического применения или изменения существующей практики и законодательства, которые принесут практическую пользу для Украины", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер заявила в Facebook, что "россияне и РФ будут наказаны".

"Они будут отвечать за геноцид украинского народа. Над этим работают и государственные органы власти, и частные юридические компании, и гражданское общество. Эта работа будет продолжаться даже не годы – десятилетия. Нам нужно много терпения. Мы должны готовиться", – написала она.

Олифер подчеркнула, что Украине "нужны специалисты, которые будут заниматься этим в будущем", и "этой работы хватит на каждого, кто готов к этой битве за справедливость для тех, кто уже не постоит за себя".

"Поэтому важно, чтобы будущие юристы уже приобщались к этому делу. [...] Наши будущие дипломаты и дипломатки, прокуроры и прокурорши, адвокаты и адвокатессы, общественные деятели и общественные деятельницы должны быть вооружены и готовы", – считает она.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/pfbid09vaRhBhQgiT9hVzZVQ6kYU71qHdGsaUEUWwSpQRg9orkg9BS1v2K3QxDcUrZVQu5l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 24 апреля в Украине зафиксировано 82 313 преступлений агрессии и военное преступление с начала полномасштабного вторжения России.

Теги: Россия, Леонид Кучма, наука, война, геноцид, конкурс, юрист, вторжение, студенты, Дарка Олифер, война России против Украины, ущерб, военное преступление
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