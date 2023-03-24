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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Португалия направит €75 тыс. на сбор доказательств военных преступлений России в Украине – минюст страны

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Португалия направила национального эксперта судебной полиции расследовать военные преступления РФ против Украины
Португалия направила национального эксперта судебной полиции расследовать военные преступления РФ против Украины
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции Португалии направит €75 тыс. на сбор доказательств военных преступлений Российской Федерации в Украине. Об этом сообщило португальское агентство Lusa, получив информацию от министерства юстиции страны.

По поводу расследований Международного уголовного суда (МУС) военных преступлений РФ, совершенных в Украине, министерство юстиции Португалии отметило, что уже направило национального эксперта судебной полиции.

Троих следователей собирать доказательства военных преступлений в Украину также направила ШвецияСтрана выделила МУС 7 млн крон ($678 тыс.) на его работу в Украине 

Контекст:

23 марта генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса суда в Украине

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

Теги: Россия, Украина, Португалия, Министерство юстиции, военные, расследование, преступление, обстрелы, Международный уголовный суд, насилие, военное преступление
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