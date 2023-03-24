Португалия направит €75 тыс. на сбор доказательств военных преступлений России в Украине – минюст страны

По поводу расследований Международного уголовного суда (МУС) военных преступлений РФ, совершенных в Украине, министерство юстиции Португалии отметило, что уже направило национального эксперта судебной полиции.

Троих следователей собирать доказательства военных преступлений в Украину также направила Швеция. Страна выделила МУС 7 млн крон ($678 тыс.) на его работу в Украине

Контекст:

23 марта генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса суда в Украине.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).