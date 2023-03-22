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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следователи шведской полиции отправятся в Украину собирать доказательства военных преступлений

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Стреммер рассказал о вкладе Швеции в расследование военных преступлений РФ в Украине
Стреммер рассказал о вкладе Швеции в расследование военных преступлений РФ в Украине
Фото: EPA

Международный уголовный суд (МУС) создает офис в Киеве для расследования вероятных военных преступлений, совершенных Россией во время полномасштабного вторжения в Украину. Швеция предоставит трех следователей. Об этом сообщило Sverigesradio 21 марта.

"Общая идея этого офиса состоит в том, чтобы быть еще более эффективными в сборе и обеспечении доказательств для будущих судебных процессов. Вместе со многими другими странами мы поддержим этот офис компетенциями, которые будут нужны для выполнения этой задачи", – сказал министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.

20 марта он присутствовал на международной конференции министров юстиции стран мира в Лондоне в поддержку МУС. Украина заявляет, что Россия совершила десятки тысяч военных преступлений, в том числе пытки, убийства, сексуальное насилие, атаки на гражданскую инфраструктуру. 

"Настроение было очень решительным относительно цели – полной ответственности за совершенные военные преступления, но и очень реалистичным, прагматичным и практичным", – сказал Стреммер.

Швеция выделила МУС 7 млн крон ($678 тыс.) на его работу в Украине, а в прошлом году три шведских прокурора и шесть следователей заняли временные должности в суде в Гааге. Стреммер заверил, что Швеция продолжит поддерживать работу МУС.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Швеция, военное преступление
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