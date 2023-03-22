Следователи шведской полиции отправятся в Украину собирать доказательства военных преступлений

"Общая идея этого офиса состоит в том, чтобы быть еще более эффективными в сборе и обеспечении доказательств для будущих судебных процессов. Вместе со многими другими странами мы поддержим этот офис компетенциями, которые будут нужны для выполнения этой задачи", – сказал министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.

20 марта он присутствовал на международной конференции министров юстиции стран мира в Лондоне в поддержку МУС. Украина заявляет, что Россия совершила десятки тысяч военных преступлений, в том числе пытки, убийства, сексуальное насилие, атаки на гражданскую инфраструктуру.

"Настроение было очень решительным относительно цели – полной ответственности за совершенные военные преступления, но и очень реалистичным, прагматичным и практичным", – сказал Стреммер.

Швеция выделила МУС 7 млн крон ($678 тыс.) на его работу в Украине, а в прошлом году три шведских прокурора и шесть следователей заняли временные должности в суде в Гааге. Стреммер заверил, что Швеция продолжит поддерживать работу МУС.