Россияне пытались вернуть утраченные позиции возле Клещиевки и Старомайорского, ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов – Генштаб

На бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области.
На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.
На шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского.
На запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.
За прошедшие сутки страна-агрессор РФ нанесла по территории Украины один ракетный и 75 авиационных ударов, также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций ВСУ и населенных пунктов.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 540 российских оккупантов.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.