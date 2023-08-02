Россияне пытались вернуть утраченные позиции возле Клещиевки и Старомайорского, ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов – Генштаб

С начала контрнаступления силы обороны освободили 241,7 км² территории Украины Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области.

На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.

На шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского.

На запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

За прошедшие сутки страна-агрессор РФ нанесла по территории Украины один ракетный и 75 авиационных ударов, также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций ВСУ и населенных пунктов.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 540 российских оккупантов.