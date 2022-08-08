ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне разрушили здание лицея и повредили газопровод в результате обстрела Зеленодольской общины – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Великой Костромке враг изуродовал лицей, отметили в ГСЧС
В Великой Костромке враг изуродовал лицей, отметили в ГСЧС
Фото: Микола Лукашук / Facebook

В результате обстрела российскими оккупантами Зеленодольской общины Днепропетровской области изуродован лицей и поврежден газопровод.

Об этом 8 августа сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Днепропетровской области.

"В Великой Костромке [Криворожского района] враг изуродовал лицей и повредил газопровод. Агрессор бил из ствольной артиллерии. Попал в лицей – там выбиты окна и разрушены стены. Поврежден газопровод низкого давления. Работает аварийная бригада – устраняет утечку газа", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела оккупантами произошло несколько возгораний сухой травы.

"Огонь охватил более 2 га. Его уже потушили. Погибших и пострадавших нет", – отметили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/pfbid035UoXLodt6ifN9EKYKsnJVqTzKgtZNEWpctibXju8QKhmZRB5tp14D8tND5DTUdsLl

Российские оккупанты обстреляли Криворожский район в ночь на 8 августа, сообщал утром глава ОВА Валентин Резниченко.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Днепропетровская область, газопровод, артиллерия, обстрелы, Днепропетровская ОГА, госслужба, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (132298)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (81258) G
3
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (60857)
4
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (37792)
5
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (32429)
6
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (28700)
7
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (19182)
8
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (15309)
 
 
 
 