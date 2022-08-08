Россияне разрушили здание лицея и повредили газопровод в результате обстрела Зеленодольской общины – ГСЧС

В Великой Костромке враг изуродовал лицей, отметили в ГСЧС Фото: Микола Лукашук / Facebook

Об этом 8 августа сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Днепропетровской области.

"В Великой Костромке [Криворожского района] враг изуродовал лицей и повредил газопровод. Агрессор бил из ствольной артиллерии. Попал в лицей – там выбиты окна и разрушены стены. Поврежден газопровод низкого давления. Работает аварийная бригада – устраняет утечку газа", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела оккупантами произошло несколько возгораний сухой травы.

"Огонь охватил более 2 га. Его уже потушили. Погибших и пострадавших нет", – отметили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Российские оккупанты обстреляли Криворожский район в ночь на 8 августа, сообщал утром глава ОВА Валентин Резниченко.

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