Оккупанты ночью обстреляли из "Градов" два района Днепропетровской области – ОВА

Никопольский район был атакован трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах.
"По Марганецкой общине стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Резниченко.
По Червоногригоровской общине оккупанты попали двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе повреждены девять жилых домов. По предварительным данным, люди не пострадали.
В Криворожском районе захватчики из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Обошлось без пострадавших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.