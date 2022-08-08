Оккупанты ночью обстреляли из "Градов" два района Днепропетровской области – ОВА

В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Никопольский район был атакован трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах.

"По Марганецкой общине стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Резниченко.

По Червоногригоровской общине оккупанты попали двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе повреждены девять жилых домов. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Криворожском районе захватчики из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Обошлось без пострадавших.

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