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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли из "Градов" два района Днепропетровской области – ОВА

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В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании
В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли из "Градов" Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом 8 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Никопольский район был атакован трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах.

"По Марганецкой общине стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Резниченко.

По Червоногригоровской общине оккупанты попали двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе повреждены девять жилых домов. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Криворожском районе захватчики из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Обошлось без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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