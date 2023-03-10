Российские оккупанты для дискредитации украинских военных обстреляли Олешки – Генштаб ВСУ

"В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометным обстрелам оккупантов подверглись жители города Олешки", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, в Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

"Военнослужащих оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей", – отметили в Генштабе.

Об аналогичном случае, когда войска РФ обстреляли оккупированные Олешки и обвинили в этом украинских защитников, Генштаб ВСУ сообщал 27 февраля.