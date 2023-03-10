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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты для дискредитации украинских военных обстреляли Олешки – Генштаб ВСУ

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Оккупанты обстреляли Олешки из минометов
Оккупанты обстреляли Олешки из минометов
Фото: ЕРА

Российские захватчики для дискредитации украинских военных обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области. Об этом 10 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометным обстрелам оккупантов подверглись жители города Олешки", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, в Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

"Военнослужащих оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02t4fzio2TdVmMuS8jqQnpfrZRNPQz1k8yKasLRNvwtJqdJkqaDGYNW5W28S8Was3cl

Об аналогичном случае, когда войска РФ обстреляли оккупированные Олешки и обвинили в этом украинских защитников, Генштаб ВСУ сообщал 27 февраля.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Олешки
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