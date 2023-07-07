Российские танки, газ и ближний бой. Пограничники показали, как отбивали штурм под Авдеевкой, который длился 10 часов. Видео

"Российские подразделения не прекращают попыток обойти город с флангов, однако все попытки окружения разбиваются об украинские позиции. Один из недавних вражеских штурмов длился около 10 часов. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по силам обороны авиационные удары и даже закидывали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом", – говорится в описании к видео, которое включает документальные кадры и комментарии самих военных.
В ГПСУ отметили, что штурм, о котором идет речь, был "самым сложным для пограничников". Но бойцы смогли разбить часть вражеской бронетехники, а также ликвидировали несколько десятков пехотинцев ВС РФ.
"В конце концов российский штурм провалился и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить", – сообщили в Госпогранслужбе.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014-м, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.