Российские танки, газ и ближний бой. Пограничники показали, как отбивали штурм под Авдеевкой, который длился 10 часов. Видео

"Российские подразделения не прекращают попыток обойти город с флангов, однако все попытки окружения разбиваются об украинские позиции. Один из недавних вражеских штурмов длился около 10 часов. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по силам обороны авиационные удары и даже закидывали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом", – говорится в описании к видео, которое включает документальные кадры и комментарии самих военных.

В ГПСУ отметили, что штурм, о котором идет речь, был "самым сложным для пограничников". Но бойцы смогли разбить часть вражеской бронетехники, а также ликвидировали несколько десятков пехотинцев ВС РФ.

"В конце концов российский штурм провалился и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить", – сообщили в Госпогранслужбе.