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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские танки, газ и ближний бой. Пограничники показали, как отбивали штурм под Авдеевкой, который длился 10 часов. Видео

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Пограничники показали кадры боев и рассказали, как отбивали сложный штурм
Пограничники показали кадры боев и рассказали, как отбивали сложный штурм
Фото: dpsu.gov.ua

Военнослужащие Госпогранслужбы держат оборону в районе Авдеевки Донецкой области, один из недавних штурмов оккупантов там длился около 10 часов. Видео о том, как пограничники отбивали вражескую атаку, опубликовали 6 июля в YouTube-канале ГПСУ.

"Российские подразделения не прекращают попыток обойти город с флангов, однако все попытки окружения разбиваются об украинские позиции. Один из недавних вражеских штурмов длился около 10 часов. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по силам обороны авиационные удары и даже закидывали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом", – говорится в описании к видео, которое включает документальные кадры и комментарии самих военных. 

В ГПСУ отметили, что штурм, о котором идет речь, был "самым сложным для пограничников". Но бойцы смогли разбить часть вражеской бронетехники, а также ликвидировали несколько десятков пехотинцев ВС РФ.

"В конце концов российский штурм провалился и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить", – сообщили в Госпогранслужбе. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014-м, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Теги: Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, Авдеевка, война России против Украины
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