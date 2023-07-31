Рустамзаде: Нет "вундерваффе" – оружия, которое Украина получит и победит. Вам надо усиливаться во всех сферах

"Вам нужно комплексное оружие. Нет "вундерваффе" в наше время. В наше время как в футболе – воюет футбольная команда. Скажем, если у вас не будет систем противовоздушной обороны, вы будете доминировать в воздухе – но вас "заклюют" дронами. То есть вам нужно все. Вам нужны и пулеметы, и минометы, и антидронные средства, и системы ПВО, и авиация", – сказал аналитик.
Он подчеркнул, что "чтобы победить более сильную армию, нужен комплекс сил и средств".
"Часть из них вы имеете. То есть это не с нуля надо делать. [...] Запад тоже не всесильный. Никто щелчком пальцев не может вам "родить" за месяц – два новую систему противовоздушной обороны, ее цикл производства – это долгие месяцы. Вот именно поэтому вам нужно готовиться к долгой войне, [...] нужно усиливаться во всех сферах", – объяснил Рустамзаде.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.