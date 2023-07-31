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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рустамзаде: Нет "вундерваффе" – оружия, которое Украина получит и победит. Вам надо усиливаться во всех сферах

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Часть сил и средств для победы у Украины уже есть, отметил Рустамзаде
Часть сил и средств для победы у Украины уже есть, отметил Рустамзаде
Скриншот: Caliber Az / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде заявил, что не существует "вундерваффе" – оружия, которое Украина получит и победит российских оккупантов.

"Вам нужно комплексное оружие. Нет "вундерваффе" в наше время. В наше время как в футболе – воюет футбольная команда. Скажем, если у вас не будет систем противовоздушной обороны, вы будете доминировать в воздухе – но вас "заклюют" дронами. То есть вам нужно все. Вам нужны и пулеметы, и минометы, и антидронные средства, и системы ПВО, и авиация", – сказал аналитик.

Он подчеркнул, что "чтобы победить более сильную армию, нужен комплекс сил и средств".

"Часть из них вы имеете. То есть это не с нуля надо делать. [...] Запад тоже не всесильный. Никто щелчком пальцев не может вам "родить" за месяц – два новую систему противовоздушной обороны, ее цикл производства – это долгие месяцы. Вот именно поэтому вам нужно готовиться к долгой войне, [...] нужно усиливаться во всех сферах", – объяснил Рустамзаде.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: оружие, война, ПВО, война России против Украины, Агиль Рустамзаде, победа
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