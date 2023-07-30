ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рустамзаде: Чтобы отвоевать свою территорию, Украине нужно 80–100 F-16. В воздухе должны постоянно дежурить 12 самолетов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Рустамзаде: С F-16 в течение шести месяцев можно радикально увеличить огневые возможности украинской армии
Рустамзаде: С F-16 в течение шести месяцев можно радикально увеличить огневые возможности украинской армии
Фото: wikipedia.org

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону азербайджанский военный аналитик, бывший летчик Агиль Рустамзаде ответил на вопрос, насколько Украине в борьбе с российской агрессией необходимы истребители F-16 и можно ли украинской армии справиться без них.

"Без "воздуха" очень тяжело, но вы обходились до сих пор без "воздуха" в оборонительных операциях. В принципе, если вас насытить противовоздушной обороной: скажем, 20 комплексов Patriot, еще 40 комплексов NASAMS, которые прикроют всю границу, вы, может быть, справитесь", – сказал он.

Аналитик отметил, что огневое воздействие состоит из нескольких компонентов, а возможности Украины в артиллерии достигли своего пика, в том числе с помощью Запада.

"Без воздуха последние 20–30 лет никто не воевал, но у вас получается. Без F-16 вам можно обойтись, но если его место займут, скажем, тысяча [американских баллистических ракет малой дальности] ATACMS. [...] F-16 – это схема, при которой, скажем, в течение шести месяцев можно радикально увеличить огневые возможности украинской армии в целом", – объяснил Рустамзаде.

Гордон спросил, сколько F-16 понадобилось бы Украине, чтобы отвоевать захваченные Россией территории.

"Как минимум это 80–100. Для чего? Где-то две недели эти F-16 понадобятся, чтобы они "выкуривали" противовоздушную оборону", – подчеркнул Рустамзаде.

Он отметил, что "в первые две недели работают самолеты именно "охотники за радарами", они "выкашивают ПВО, а после этого уже начинают работать истребители, ударные самолеты".

"Нужно, чтобы в воздухе постоянно находились хотя бы 12 самолетов, а для того, чтобы в воздухе постоянно дежурили 12 самолетов, нужно, чтобы их общее количество было 100 штук. Кого-то ремонтируют, у какого-то самолета нужно поменять запчасти..." – рассказал Рустамзаде.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: самолет, ПВО, истребители, самолеты, NASAMS, ATACMS, F-16, Агиль Рустамзаде
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
Галина ГРИШИНА
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
Галина ГРИШИНА
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Галина ГРИШИНА
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (435495)
2
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (175291)
3
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (118781)
4
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (76817)
5
35-летняя бывшая жена 63-летнего Ярославского снялась в белом купальнике. Фото (47452)
6
Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару (45948)
7
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео (44322)
8
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото (43829)
 
 
 
 