Рустамзаде: Чтобы отвоевать свою территорию, Украине нужно 80–100 F-16. В воздухе должны постоянно дежурить 12 самолетов

"Без "воздуха" очень тяжело, но вы обходились до сих пор без "воздуха" в оборонительных операциях. В принципе, если вас насытить противовоздушной обороной: скажем, 20 комплексов Patriot, еще 40 комплексов NASAMS, которые прикроют всю границу, вы, может быть, справитесь", – сказал он.
Аналитик отметил, что огневое воздействие состоит из нескольких компонентов, а возможности Украины в артиллерии достигли своего пика, в том числе с помощью Запада.
"Без воздуха последние 20–30 лет никто не воевал, но у вас получается. Без F-16 вам можно обойтись, но если его место займут, скажем, тысяча [американских баллистических ракет малой дальности] ATACMS. [...] F-16 – это схема, при которой, скажем, в течение шести месяцев можно радикально увеличить огневые возможности украинской армии в целом", – объяснил Рустамзаде.
Гордон спросил, сколько F-16 понадобилось бы Украине, чтобы отвоевать захваченные Россией территории.
"Как минимум это 80–100. Для чего? Где-то две недели эти F-16 понадобятся, чтобы они "выкуривали" противовоздушную оборону", – подчеркнул Рустамзаде.
Он отметил, что "в первые две недели работают самолеты именно "охотники за радарами", они "выкашивают ПВО, а после этого уже начинают работать истребители, ударные самолеты".
"Нужно, чтобы в воздухе постоянно находились хотя бы 12 самолетов, а для того, чтобы в воздухе постоянно дежурили 12 самолетов, нужно, чтобы их общее количество было 100 штук. Кого-то ремонтируют, у какого-то самолета нужно поменять запчасти..." – рассказал Рустамзаде.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.