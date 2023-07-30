Рустамзаде: Чтобы отвоевать свою территорию, Украине нужно 80–100 F-16. В воздухе должны постоянно дежурить 12 самолетов

"Без "воздуха" очень тяжело, но вы обходились до сих пор без "воздуха" в оборонительных операциях. В принципе, если вас насытить противовоздушной обороной: скажем, 20 комплексов Patriot, еще 40 комплексов NASAMS, которые прикроют всю границу, вы, может быть, справитесь", – сказал он.

Аналитик отметил, что огневое воздействие состоит из нескольких компонентов, а возможности Украины в артиллерии достигли своего пика, в том числе с помощью Запада.

"Без воздуха последние 20–30 лет никто не воевал, но у вас получается. Без F-16 вам можно обойтись, но если его место займут, скажем, тысяча [американских баллистических ракет малой дальности] ATACMS. [...] F-16 – это схема, при которой, скажем, в течение шести месяцев можно радикально увеличить огневые возможности украинской армии в целом", – объяснил Рустамзаде.

Гордон спросил, сколько F-16 понадобилось бы Украине, чтобы отвоевать захваченные Россией территории.

"Как минимум это 80–100. Для чего? Где-то две недели эти F-16 понадобятся, чтобы они "выкуривали" противовоздушную оборону", – подчеркнул Рустамзаде.

Он отметил, что "в первые две недели работают самолеты именно "охотники за радарами", они "выкашивают ПВО, а после этого уже начинают работать истребители, ударные самолеты".

"Нужно, чтобы в воздухе постоянно находились хотя бы 12 самолетов, а для того, чтобы в воздухе постоянно дежурили 12 самолетов, нужно, чтобы их общее количество было 100 штук. Кого-то ремонтируют, у какого-то самолета нужно поменять запчасти..." – рассказал Рустамзаде.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube